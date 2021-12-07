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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Юношеской лиги УЕФА.

В рамках последнего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА команда Шахтера U-19 разгромила своих одногодок из Шерифа.

"Горняки" отправили в ворота молдавского клуба шесть безответных мячей, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пробиться в плей-офф турнира.

Шахтер U-19 набрал в шести матчах Юношеской лиги УЕФА девять очков, заняв итоговое третье место в группе.

Обзор матча:

Шахтер U-19 — Шериф U-19 6:0

Голы: Бако, 6, Погорелый, 39, Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85, Гулько, 87

Шахтер U-19: Пузанков, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Сигеев (Гончарук, 58), Глущенко (Ющенко, 58), Капинус (Гаврилюк, 46), Бако, Погорилый (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46).

Шериф U-19: Думенко, Иким, Костин (Дижинарь, 83), Ковальский (Жалоба, 69), Скуртул (Грещук, 69), Пикус, Форов, Коваль, Хатман (Боцан, 64), Погребан (Колиш, 64), Карманов.

Предупреждения: Капинус, Хатман, Векленко, Скуртул, Гулько.