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Испанский специалист попрощался с клубом Ла Лиги в мае этого года.

Бывший главный тренер Валенсии Хави Грасия возглавил катарский Аль-Садд, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, 51-летний специалист стал преемником Хави, который ушел в Барселону. Контракт с испанцем рассчитан на один год.

Ранее Грасия работал с такими клубами, как Кадис, Альмерия, Осасуна, Малага, Рубин и Уотфорд.

Последним клубом специалиста была Валенсия, откуда его уволили в мае этого года из-за плохих результатов.

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