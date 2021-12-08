Испанский специалист попрощался с клубом Ла Лиги в мае этого года.
Хави Грасия, ФК Аль-Садд
08 декабря 2021, 17:37
Бывший главный тренер Валенсии Хави Грасия возглавил катарский Аль-Садд, сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, 51-летний специалист стал преемником Хави, который ушел в Барселону. Контракт с испанцем рассчитан на один год.
Ранее Грасия работал с такими клубами, как Кадис, Альмерия, Осасуна, Малага, Рубин и Уотфорд.
Последним клубом специалиста была Валенсия, откуда его уволили в мае этого года из-за плохих результатов.
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