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Экс-защитник "горняков" будет искать себе новое место работы.

Бывший защитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски досрочно покинул пост главного тренера Термалики. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Руководство клуба приняло решение отправить 42-летнего специалиста в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

После 17 туров Термалика набрала лишь 12 очков и находится в зоне вылета на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Польши.

Левандовски возглавлял Термалику с января 2020 года и под его руководством команда вышла в высший дивизион.

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