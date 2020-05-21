Украина

Поляк рассказал, как победа в еврокубке повлияла на будущее Мирчи Луческу в стане "горняков".

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски вспомнил о триумфе "горняков" в Кубке УЕФА в 2009 году. Тогда подопечные Мирчи Луческу одолели в финале немецкий Вердер, а автором победного гола в дополнительное время стал Жадсон.

"Мы чувствовали, что сильнее каждого соперника в каждом матче. У нас был хороший тренер Мирча Луческу, который проводил много теоретических, индивидуальных и групповых занятий с футболистами. Перед матчем он сказал нам: "Проигравших в финале никто не помнит". Был очень короткий разговор, который пошел на пользу нашей команде".

"По ходу сезона все думали, что Луческу уйдет, но президент оставил его, показав, что верит не только в Мирчу, а и в команду. После заявления Рината Ахметова о том, что тренер остается, футболисты почувствовали мощный импульс, который помог добиться невероятных результатов", — заявил Мариуш Левандовски в интервью ТК Футбол.

Напомним, ранее экс-защитник Шахтера Разван Рац также поделился воспоминаниями о победе донецкой команды в Кубке УЕФА.