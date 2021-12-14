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"Фради" занялись поиском нового главного тренера.

Действующий чемпион Венгрии Ференцварош расстался с главным тренером команды Петером Штегером.

Под руководством австрийского специалиста "Фради" набрали 32 очка после 15-ти туров в чемпионате Венгрии и на одно очко отстают от лидирующей Варды, имея игру в запаса.

Кроме того, в группе G Лиги Европы команда заняла последнее место, одержав одну победу и пять раз уступив соперникам в лице Бетиса, Селтика и Байера.

Среди претендентов на пост главного тренера венгерского клуба издание Blikk называет главного тренера луганской Зари Виктора Скрипника и наставника молдавского Шерифа Юрия Вернидуба.

Луганская Заря под началом Виктора Скрипника дважды завоевывала бронзовые медали УПЛ, а также доходила до финала Кубка Украины.

Что касается Юрия Вернидуба, то во главе молдавского Шерифа украинский специалист стал чемпионом страны, а также вывел свою команду в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место в группе с Шахтером, Реалом и Интером и продолжит выступления на евроарене уже в Лиге Европы.

Кроме того, на вакантное место претендуют Эусебио Ди Франческо, экс-помощник Рональда Кумана Альфред Шредер, наставник Мельде Эрлинг Мо и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее об интересе Ференцвароша к Скрипнику сообщал журналист Эндрю Тодос.