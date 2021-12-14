Украина

Украинский специалист может пойти по стопа Сергея Реброва и перебраться в Венгрию.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник может покинуть клуб украинской Премьер-лиги этой зимой, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем твиттере.

По информации источника, 52-летний украинский специалист является одним из главных кандидатов на пост главного тренера венгерского Ференцвароша.

Также отмечается, что специалист уже начал предварительные переговоры с клубом, который ранее возглавлял другой украинец — Сергей Ребров.

Напомним, контракт Скрипника с Зарей рассчитан до лета 2022 года. Под руководством Скрипника Заря дважды брала бронзовые медали в УПЛ, а сейчас занимают четвертое место после 18 туров.

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