Украинский специалист может пойти по стопа Сергея Реброва и перебраться в Венгрию.
Виктор Скрипник, ФК Заря
14 декабря 2021, 08:00
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник может покинуть клуб украинской Премьер-лиги этой зимой, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем твиттере.
По информации источника, 52-летний украинский специалист является одним из главных кандидатов на пост главного тренера венгерского Ференцвароша.
Также отмечается, что специалист уже начал предварительные переговоры с клубом, который ранее возглавлял другой украинец — Сергей Ребров.
Напомним, контракт Скрипника с Зарей рассчитан до лета 2022 года. Под руководством Скрипника Заря дважды брала бронзовые медали в УПЛ, а сейчас занимают четвертое место после 18 туров.
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