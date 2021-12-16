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Футболист продолжит карьеру в Греции.

Греческий Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Наполи Костаса Маноласа.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 30-летним центральным защитником. Он присоединится к клубу в январе официально.

Отметим, что Манолас с 2012 по 2014 год защищал цвета клуба, после чего перешел в римскую Рому.

В текущем сезоне Манолас пропустил множество матчей из-за травмы. На его счету 7 игр за Наполи во всех турнирах.

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