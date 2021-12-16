Футболист продолжит карьеру в Греции.
Костас Манолас, ФК Олимпиакос
16 декабря 2021, 19:58
Греческий Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Наполи Костаса Маноласа.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 30-летним центральным защитником. Он присоединится к клубу в январе официально.
Отметим, что Манолас с 2012 по 2014 год защищал цвета клуба, после чего перешел в римскую Рому.
В текущем сезоне Манолас пропустил множество матчей из-за травмы. На его счету 7 игр за Наполи во всех турнирах.
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