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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка еврокубкового турнира среди женщин.

В рамках решающего заключительного тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковской Жилстрой-1 в гостях уступил мадридскому Реалу со счетом 0:3.

Футболистки харьковской команды могли пробиться в следующую стадию турнира, но не сложилось, так как было зафиксировано поражение в матче против прямого конкурента. В составе "сливочных" результативными ударами отметились Петер, Орос и Эстер.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов Жилстрой-1 занял третье место.

Обзор матча: