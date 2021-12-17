Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка еврокубкового турнира среди женщин.
Реал - Жилстрой-1, ФК Реал Мадрид
17 декабря 2021, 11:40
В рамках решающего заключительного тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковской Жилстрой-1 в гостях уступил мадридскому Реалу со счетом 0:3.
Футболистки харьковской команды могли пробиться в следующую стадию турнира, но не сложилось, так как было зафиксировано поражение в матче против прямого конкурента. В составе "сливочных" результативными ударами отметились Петер, Орос и Эстер.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов Жилстрой-1 занял третье место.
Обзор матча:
Реал - Жилстрой-1 3:0
Голы: Петер, 19, Орос, 41, Эстер, 90+2.
Жилстрой-1: Свидунович – Алексанян (Купяк, 89), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Басанская – Бойченко, Апанащенко (Хаванская 75), Петрик, Шевчук ( Биргюль Садыкоглу, 68) – Овдийчук, Анна Воронина (Кочнева, 68).