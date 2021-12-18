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Мы еще увидим датского полузащитника на футбольном поле.

Миланский Интер накануне расторг контрактное соглашение с полузащитником Кристианом Эриксеном, после чего возник логичный вопрос о том, сможет ли 29-летний футболист продолжать свою профессиональную карьеру, на фоне пережитого сердечного приступа во время матча против Финляндии на чемпионате Европы-2020.

Поскольку в Италии на официальном уровне запрещены занятия профессиональным спортом с установленным кардиостимулятором, то датчанин не будет иметь возможности остаться в Серии А, однако его агент Мартин Шкутс в своем интервью обнадежил поклонников игрока — Кристиан будет искать себе новый клуб.

"Могу подтвердить, что Кристиан продолжит заниматься профессиональным футболом. Несколько недель назад мне позвонили из двух клубов", — рассказал представитель полузащитника.

На данный момент, Эриксен поддерживает спортивную форму в лагере клуба OB у себя на родине, а местная пресса активно обсуждает возможность его полноценного трудоустройства в данном коллективе или в амстердамском Аяксе, который известный итальянский журналист Фабрицио Романо ранее вычеркнул из числа претендентов на футболиста.