Италия

Стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен покидает итальянский клуб на правах свободного агента.

Стороны достигли договоренности, после чего контракт официально будет расторгнут.

"Интернационале сообщает о достигнутой договоренности с Кристианом Эриксеном о расторжении контракта. Вся семья нашего клуба крепко обнимает футболиста и желает всего наилучшего.

Пусть наши пути сегодня разошлись, но неразрывная связь между нами останется навсегда. Голы, победы, объятия поклонников команды и празднование Скудетто — навсегда останется в истории нашего клуба", — гласит заявление на официальном сайте чемпиона Италии.

Напомним, Эриксен перенес остановку сердца прошлым летом, после чего ему установили дефибрилятор. Руководство Серии А не разрешает датчанину выходить на поле, из-за чего он решил заняться поисками нового клуба.

Датчанин начал свои выступления за Интер в январе 2020 года, сыграв за это время 60 матчей во всех турнирах за "змей", отличившись восемью забитыми мячами, а также отдав три результативные передачи.