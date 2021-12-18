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Завершился поединок чемпионата Бельгии.

В рамках 20 тура чемпионата Бельгии Мехелен на выезде уступил Зюльте Варегему (2:3).

Украинский полузащитник гостей Марьян Швед вышел в стартовом составе на поединок. На 37 минуте Швед отметился голевой передачей на Мрабти.

Во втором тайме на один гол от Сторма из Мехелена хозяева ответили тремя забитыми мячами. Два из них были забиты в компенсированное арбитром время.

Варегем - Мехелен 3:2

Голы: Воссен, 54, Де Неве, 90+2, Думпе, 90+4 — Мрабти, 37, Сторм, 74

Варегем: Боссут — Циранни, Плетинк (Де Неве, 84), Хамфрис, Де Бок — Фадера (Думбия, 80), Боя (Хуберт, 80), Сек, Думпе — Кутеша (Срарфи, 84), Воссен (Гано, 67).

Мехелен: Куке — Бейкер, Ван Хуренбек, Пьер, Волш (Суэрс, 67), Ван Хеке (Ван Дамм, 79), Гуйе, Сторм (Бато, 89), Мрабти, Швед, де Камарго (Хайреманс, 79).

Предупреждения: Боя, Думпе, Гуйе.