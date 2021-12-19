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В международной организации оценили потенциальный ущерб для болельщиков от реформы календаря.

Тема изменения календаря проведения чемпионатов мира в сторону уменьшения перерыва между ними с четырех до двух лет уже не первый месяц обсуждается в широких футбольных кругах. Лоббисты данной идеи утверждают, что таким образом сумеют привлечь большую аудиторию к футбольным событиям, а противники заявляют о потенциальной чрезвычайной перегруженности футболистов.

УЕФА, как вышестоящая футбольная инстанция в Европе, придерживается позиции последних, поэтому всеми способами старается доказать губительность подобных изменений.

В том числе, с помощью привлечения экспертов из консалтинговой фирмы Oliver & Ohlbaum, которая провела независимое исследование, целью которого стало изучение экономических последствий от учащения чемпионатов мира и уплотнения календаря в мужском и женском футболе, результаты которого были представлены на официальном сайте организации.

По мнению УЕФА, "выводы отчета, которые вызывают серьезную озабоченность устойчивостью плана для европейских ассоциаций, дополняют ряд замечаний, касающихся его воздействия на различные области футбола и футбольные турниры.

Объявленная цель смягчения календарного бремени для игроков противоречит удвоению числа финальных турниров, ведь планируется, что каждый сезон будет завершаться чемпионатом мира или чемпионатом конфедерации. Турниры такого уровня интенсивности не могут повторяться каждый год без нарастания ментального и физического истощения игроков, которые по факту должны проводить за сезон на один турнир больше﻿, если объединить все отборочные матчи в один или два длинных блока.

Увеличение количества финальных турниров и сокращение квалификационных соревнований заставит игроков с наиболее загруженным графиком играть даже больше, а в календаре остальных окажется еще меньше матчей.

То же произойдет и со сборными. Команды, не добирающиеся по предлагаемой схеме до финальных турниров﻿, будут не только проводить меньше матчей, но и потеряют регулярный контакт со своей фан-базой из-за длительных периодов бездействия.

Календарь, который не отвечает техническим потребностям национальных сборных, не дает возможности проверять и постепенно вводить в команду новых футболистов. Он также повышает для сборных риск провести весь отборочный цикл без выбывших из-за травм ключевых игроков.

В то же время это окажет эффект на лиги, подвергая их чрезмерно длительным перерывам, что было бы пагубно для всех — особенно для тех, кто проводит сезон в летний период, и тех, кто вынужден в силу климата приостанавливать свои чемпионаты зимой.

Месячная остановка на матчи сборных оставит футболистов, не вызывающихся в национальные команды без соревновательной практики, в то время как их одноклубники будут проводить матчи высокой интенсивности. Последствия такой рассогласованности лягут на клубы.

Пострадает и женский футбол, несмотря на заявленные намерения удвоить количество женских чемпионатов мира. Ведущие женские турниры более не смогут рассчитывать на эксклюзивный календарь и полное внимание со стороны общественности. Это гарантированно обернется негативными последствиями с точки зрения освещения турниров, а также интереса болельщиков и средств массовой информации.

С прекращением чемпионата Европы среди молодежи должна быть пересмотрена вся система турниров с участием юношеских сборных. Вероятно, ее придется урезать из-за сокращения окон, доступных для матчей с участием национальных команд.

Как отмечает МОК, удвоение частоты проведения чемпионатов мира повлечет за собой тревожные последствия для многих других видов спорта, ключевые события которых столкнутся с беспрецедентным пересечением календарей, ведь на их территорию вторгнется мощный соперник.

В этом мрачном спортивном контексте исследование, проведенное компанией Oliver & Ohlbaum, прогнозирует крайне негативные последствия для футбола с участием европейских сборных, если план ФИФА будет реализован.

Суммируя убытки по линии централизованных доходов (права на мужскую Европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА; распределение средств по итогам ЕВРО) и отдельных источников, таких как продажа билетов и спонсорские контракты, доходы европейских национальных ассоциаций за четырехлетний цикл могут упасть на 2,5-3 миллиарда евро в зависимости от количества доступных квалификационных окон (два или всего одно).

Присоединяясь к четкими возражениям, неоднократно выражавшимся членами европейской футбольной семьи, и твердому и мотивированному несогласию, выраженному организациями болельщиков, УЕФА считает, что радикальные изменения следует предлагать только в том случае, если они приведут к очевидным и неоспоримым преимуществам для футбола и его участников", — гласит озвученная руководящим органом позиция.

Отметим, что главным лоббистом идеи внутри ФИФА является экс-наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер.