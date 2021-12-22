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Футболист получил индивидуальную награду по итогам 2021 года.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба стал лучшим футболистом года в Австрии, сообщает Австрийское пресс-агентство.

Алаба победил в голосовании среди тренеров австрийского первенства, набрав 44 балла. В борьбе за эту награду центрбек опередил нападающего Зальцбурга Карима Адейеми и полузащитника Хоффенхайма Кристофа Баумгартнера.

Для 29-летнего игрока эта награда стала уже восьмой в карьере, что является рекордом.

В текущем сезоне Алаба провел 23 поединка в футболке Реала, отличившись двумя голами и тремя ассистами.