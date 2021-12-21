Австрийский защитник может пропустить встречу против Атлетика.
Давид Алаба, Getty Images
21 декабря 2021, 18:39
Защитник мадридского Реала Давид Алаба может пропустить предстоящий поединок 21 тура испанской Ла Лиги против Атлетика. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, у 29-летнего австрийца подозрение на коронавирус, из-за чего он пропустил тренировку "сливочных". В настоящее время игрок ожидает результата теста.
В нынешнем сезоне Алаба провел 23 поединка, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.
Матч Атлетик – Реал состоится завтра, 22 декабря, в 22:30 по киевскому времени.
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