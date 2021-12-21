Защитник мадридского Реала Давид Алаба может пропустить предстоящий поединок 21 тура испанской Ла Лиги против Атлетика. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у 29-летнего австрийца подозрение на коронавирус, из-за чего он пропустил тренировку "сливочных". В настоящее время игрок ожидает результата теста.

В нынешнем сезоне Алаба провел 23 поединка, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Матч Атлетик – Реал состоится завтра, 22 декабря, в 22:30 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.