Испания

Австрийский защитник может пропустить встречу против Атлетика.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба может пропустить предстоящий поединок 21 тура испанской Ла Лиги против Атлетика. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у 29-летнего австрийца подозрение на коронавирус, из-за чего он пропустил тренировку "сливочных". В настоящее время игрок ожидает результата теста.

В нынешнем сезоне Алаба провел 23 поединка, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Матч Атлетик – Реал состоится завтра, 22 декабря, в 22:30 по киевскому времени.

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