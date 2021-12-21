Испания

В составе мадридского клуба уже девять случаев заболеванием коронавирусом.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба и полузащитник Иско заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба "сливочных".

Оба футболиста сдали положительные тесты на COVID-19.

Отметим, что это восьмой и девятый случаи заболевания коронавирусом в составе мадридского клуба. Ранее положительные тесты сдали Лука Модрич, Марсело, Андрей Лунин, Родриго, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Давиде Анчелотти.

Свой ближайший матч Реал должен провести в гостях против Атлетика. Игра запланирована на завтра, 22 декабря, в 22:30 по киевскому времени.

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