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Состоялись очередные четвертьфинальные поединки турнира.

Завершились все четвертьфинальные поединки Кубка Бельгии, по итогам которых стали известны имена полуфиналистов турнира.

В первом игре Андерлехт, в котором выступает украинец Богдан Михайличенко, уверенно обыграл Кортрейк со счетом 3:0. В составе хозяев дубль оформил Куаме, а еще один гол на счету Гомеса. Украинец появился на поле лишь на 87 минуте, когда его команда уже имела комфортное преимущество в счете.

Во второй игре Брюгге разобрался с Левеном со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Де Кетеларе, Баланта, Ланг и Ванакен, а у гостей — Мерсье. Украинец Эдуард Соболь вышел в стартовом составе Брюгге и был заменен в самой концовке поединка.

Ранее в полуфинал Кубка Бельгии пробились еще две команды — Гент и Эйпен, которые со счетом 3:1 обыграли Стандаард и Мехелен соответственно.

В полуфиналах команды проведут по два матча: Брюгге сыграет против Гента, в котором выступает украинец Роман Безус, а Андерлехт встретится с Эйпеном.

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