Завершился матч чемпионата Бельгии.
Роман Безус, Гент
18 декабря 2021, 23:59
В рамках 20 тура чемпионата Бельгии Гент дома сумел переиграть Сент-Трюйден со счетом 2:1.
В обеих взятиях ворот хозяев принял участие украинский полузащитник Роман Безус. На 27 минуте он отметился ассистом на Депуатра, а на 64 отдал голевой пас на Тиссудали.
Гент - Сент-Трюйден 2:1
Голы: Депуатр, 27, Тиссудали, 64 — Хара, 85
Гент: Болат, Кастро-Монтес (Юльсагер, 80), Ханче-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Опери, Безус (Кумс, 80), Де Сарт (Оджиджа-Офоэ, 80), Овусу, Депуатр, Тиссаудали.
Сент-Трюйден: Шмидт, Хасиока (Янссенс, 83), Ляйстнер, Бауэр, Пиус, Какасе, Лавале (Райтц, 76), Брюльс, Конате, Хара, Хаяси (Койта, 66).
Предупреждения: Безус (51), Кастро-Монтес (56), Де Сарт (70), Койта (83).