Футболист переберется в чемпионат Греции.
Надрей Даго, ФК Шериф
24 декабря 2021, 15:55
Тираспольский Шериф отпустил одного из своих легионеров нападающего Надрея Даго в чемпионат Греции.
Футболист в своем Instagram-аккаунте попрощался с клубом, в котором выступал с сезона-2020/21.
Читай также: Вернидуб продлил контракт с Шерифом
Ивуариец выступал преимущественно в чемпионате Молдовы. На его счету 19 матчей за Шериф во всех турнирах и 5 забитых голов.
Как сообщает портал Moldfootball, Даго в скором времени станет Панетоликоса.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.