Тираспольский Шериф отпустил одного из своих легионеров нападающего Надрея Даго в чемпионат Греции.

Футболист в своем Instagram-аккаунте попрощался с клубом, в котором выступал с сезона-2020/21.

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Ивуариец выступал преимущественно в чемпионате Молдовы. На его счету 19 матчей за Шериф во всех турнирах и 5 забитых голов.

Как сообщает портал MoldfootballДаго в скором времени станет Панетоликоса.

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