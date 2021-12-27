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Экс-президент федерации футбола Польши высказался об уходе наставника национальной команды.

Главный тренер сборной Польши Пауло Соуза принял решение подписать контракт с бразильским Фламенго, что вызвало массу критики со стороны федерации футбола и простых болельщиков в Польше.

Бывший президент польской федерации футбола Збигнев Бонек высказался о португальском специалиста.

"Соуза поставил деньги выше принципов и чести. Он сделал свой выбор. Мне кажется, что он потерял связь с реальностью.

С уходом этого человека, наши шансы выйти в финальную часть ЧМ-2022 выросли. Надеюсь, президент сделает правильный выбор и с новым наставником мы заиграем еще лучше", — написал Бонек в своем твиттере.

Ранее Соуза подвергся шквалу критики со стороны польских СМИ.