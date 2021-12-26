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Специалист вынужден наблюдать за массой критики.

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза намерен покинуть национальную команду, приняв предложение от Фламенго.

Однако местная Федерация футбола отказалась отпускать португальского наставника. Президент польской федерации футбола Збигнев Бонек заявил, что Соуза до лета 2022 года не уйдет в клуб.

В Польше данную информацию также восприняли негативно. Авторитетный польский журналист Мачей Васовски жестко раскритиковал 51-летнего наставника.

"Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что был честен и показал свое истинное лицо. Ты никогда не был достоин работы со сборной Польши.

Ты уходишь перед важнейшими матчами. Позор. Поступок труса, а не мужчины", — написал представитель издания Przeglad Sportowy в своем Twitter.

Отметим, что сборная Польши примет участие плей-офф раунде за выход на чемпионат мира-2022.

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