Глава судейского корпуса УЕФА подвел промежуточные итоги работы системы видеоассистента.
пьерлуиджи коллина, getty images
29 декабря 2021, 15:30
Глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина подвел первые итоги внедрения системы ВАР отметив, что судьи больше не допускают грубых ошибок.
"Цель внедрения было не устранение разногласий, а избежание явных судейских ошибок. Я считаю, что эта цель достигнута.
В конечном итоге, решение об офсайде должен принимать судья. ВАР может лишь предупредить об офсайде, а не решить за арбитра. Технология помогает, но никогда не сможет убрать человеческий фактор, как и не заменит его.
Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы хотел судить с использованием ВАР. Многие ошибки допускаются потому, что нет возможности перепроверить. Зачем рисковать?", — приводит слова Коллины Football Italia.
Трактовка офсайда с помощью ВАР вызывает массу споров: в Англии фиксируются офсайды, где положение вне игры было в прямом смысле "на миллиметр".
Так, Ньюкасл потребовал от АПЛ разъяснений относительно спорных моментов с участием команды, где по их мнению, ВАР принимался неправильно.