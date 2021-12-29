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Глава судейского корпуса УЕФА подвел промежуточные итоги работы системы видеоассистента.

Глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина подвел первые итоги внедрения системы ВАР отметив, что судьи больше не допускают грубых ошибок.

"Цель внедрения было не устранение разногласий, а избежание явных судейских ошибок. Я считаю, что эта цель достигнута.

В конечном итоге, решение об офсайде должен принимать судья. ВАР может лишь предупредить об офсайде, а не решить за арбитра. Технология помогает, но никогда не сможет убрать человеческий фактор, как и не заменит его.

Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы хотел судить с использованием ВАР. Многие ошибки допускаются потому, что нет возможности перепроверить. Зачем рисковать?", — приводит слова Коллины Football Italia.

Трактовка офсайда с помощью ВАР вызывает массу споров: в Англии фиксируются офсайды, где положение вне игры было в прямом смысле "на миллиметр".

Так, Ньюкасл потребовал от АПЛ разъяснений относительно спорных моментов с участием команды, где по их мнению, ВАР принимался неправильно.