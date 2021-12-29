Африканская сборная определилась с главным тренером.
Жозе Пезейру, Getty Images
29 декабря 2021, 22:21
Жозе Пезейру назначен на пост нового главного тренера сборной Нигерии, сообщает пресс-служба африканской команды.
Португальцу предстоит выступить с командой на Кубке африканских наций, который стартует 9 января. На этом посту 61-летний специалист сменит Гернота Рора, который был уволен несколько недель назад.
На Кубке африканских наций Нигерия попала в группу D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.
Ранее сообщалось, что Нигерия обратилась с предложением к нынешнему тренеру Порту Жозе Моуриньо.