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Африканская сборная определилась с главным тренером.

Жозе Пезейру назначен на пост нового главного тренера сборной Нигерии, сообщает пресс-служба африканской команды.

Португальцу предстоит выступить с командой на Кубке африканских наций, который стартует 9 января. На этом посту 61-летний специалист сменит Гернота Рора, который был уволен несколько недель назад.

На Кубке африканских наций Нигерия попала в группу D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.

Ранее сообщалось, что Нигерия обратилась с предложением к нынешнему тренеру Порту Жозе Моуриньо.