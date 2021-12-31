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Футболист поставил подпись под новым контрактом.

Защитник чешской Славии Тарас Качараба прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, защитник сборной Украины поставил подпись под трехлетним контрактом. До этого он выступал в аренде из Слована.

"Я очень рад продолжить сотрудничество со Славией. У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий.

С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", — сказал Качараба в интервью пресс-службе.

В текущем сезоне на счету Качарабы 19 матчей за Славию во всех турнирах, в которых забил один гол.

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