Украина

Украинский защитник стал полноправным игроком пражской Славии.

Славия выкупила у Слована украинского защитника Тараса Качарабу — сообщил официальный Твиттер пражан.

Тарас выступал за Славию на правах аренды из Слована, а теперь подписал полноценный трехлетний контракт.

Воспитанник Львовского училища физической культуры выступал за Шахтер-3 (18 матчей, 0 голов), Говерлу (17, 1), Зирку (16, 0), Слован (97, 5) и Славию (18, 1).

Качараба провел 73 матча (1 гол) за юношеские и молодежные сборные Украины и сыграл 1 матч за главную национальную команду.