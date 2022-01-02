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Ранее украинец выступал за хорватский клуб на правах аренды.

Украинский защитник Евгений Чеберко стал полноценным игроком Осиека, сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Руководство хорватского клуба активировало опцию выкупа контракта у ЛАСКа и подписало с 23-летним украинцем контракт до 2025 года.

"Я рад, что Осиек выкупил мой контракт и что я больше не арендованный игрок. Я также благодарен Ненаду Бьелице, потому что этот шаг показывает мне, что он верит в меня и мои качества, а также в весь клуб.

Я надеюсь, что смогу поблагодарить всех, внеся свой вклад в завоевание трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь прекрасная атмосфера, и партнеры по команде, которые всегда меня поддерживали", — сказал Чеберко.

Чеберко выступал за Осиек с февраля прошлого года и за это время провел 26 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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