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Экс-футболист, а нынче — футбольный чиновник топ-уровня, поделился видением проблем футбола на Африканском континенте.

Еще сравнительно недавно камерунец Самуэль Это’о принимал участие в матчах наивысшего уровня в качестве профессионального футболиста, а сейчас его судьба связана с развитием футбола в родном Камеруне, где 11 декабря 2021 года его избрали главой Федерации футбола.

После своего успешного вступления на руководящий пост Самуэль принялся изучать проблемы в организации структуры местного футбола и уже смог поделиться своими первыми впечатлениями.

"Африканцы должны придумать, как объединиться для развития континента. Другие никогда не сделают этого за нас. Очень важно, чтобы мы держали это в голове. Посмотрите на реакцию бизнеса, когда он заходит в Африку, — инвесторы счастливы здесь. Но что происходит, когда Африка приходит в Европу, пусть и с помощью определенного лоббирования? У нас сразу возникают проблемы.

Очевидно, что для того, чтобы улучшить ситуацию, нам нужно что-то большее, чем просто деньги. Нужны идеи и свежее видение".

Четвертьфинал чемпионата мира-1990 — одно из наивысших достижений не только для Камеруна, но и для всего континента. Лишь Сенегал (2002), Гана (2010) и все те же "неукротимые львы" (2014) сумели выйти из группы на мундиале в последствии, а 2018 год ознаменовался вылетом всех пяти сборных из Африки на групповом этапе при всего трех совокупных победах.

Африканский отбор на чемпионат мира еще в самом разгаре, так как есть десять претендентов на пять свободных мест на мундиале в Катаре, судьба которых решится по итогам двухматчевого плей-офф. Камерун будет одним из участников этой битвы.

Примечательно, что россыпь звезд-выходцев данного континента на футбольной карте Европы впечатляет: Мохамед Салах (Египет), Калиду Кулибали, Эдуар Менди (Сенегал), Андре Онана (Камеру), Рияд Марез (Алжир). Все эти имена так или иначе у всех на слуху, но ни одна из африканских сборных, вопреки прогнозу Пеле после той самой Италии-1990 в исполнении Камеруна, не побеждала на турнире всемирного масштаба. Случится ли это следующей зимой? Есть большие сомнения. Но в чем причина?

Это’о считает, что у представителей КАФ, Африканской конфедерации футбола, отсутствует надлежащий комплекс обучений и тренировок. Как подтверждение — скоро стартует Кубок африканских наций-2022, на котором из 24 тренеров 10 будут иметь паспорта стран, которые они не только не возглавляют, но и тех, которые не принадлежат к континенту вовсе. На минувшем Евро-2020 было только четверо наставников, которые не руководили своими национальным командами.

"Я беру Садио Мане, Мохамеда Салаха, Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве примеров. Трое основных бомбардиров Премьер-лиги — выходцы из Африки.

Я убежден, что мы, африканцы, играем очень важную роль во многих аспектах современного футбола, но мы не знаем, как объединиться. Тут надо сказать, что у каждого может быть свое мнение, с этим точно нельзя поспорить, так будет всегда. Но интересы группы должны стоять на первом месте, а не индивидуальные. Так развиваются другие континенты. Мы должны знать, как внедрить этот опыт здесь.

У африканцев много талантов, у европейцев — немного меньше. Но европейцы поняли важное: образование. Образование — это магия для любого успеха.

В Африке мы не знаем, как обучаться, и что для того, чтобы получить образование, нужно иметь терпение. То, что вы воспитываете сегодня, принесет плоды через 10 лет. У нас нет такого терпения для этого.

С другой стороны, в Европе люди не перестают заниматься самообразованием всю жизнь. Вы подходите к кому-то во Франции, и они говорят: "Я собираюсь пройти курс по этому вопросу". Но зачем он это делает, когда у него есть работа?

Потому что люди поняли, что для того, чтобы стать лучше, нужно учиться. И это то, что мы, африканцы, должны делать — обучать африканцев и не останавливаться. И тогда у нас будет шанс выиграть чемпионат мира.

Возьмем один пример. Сегодня, когда Африка играет в молодежных категориях, мы намного сильнее, потому что, естественно, физически мы одарены способностями иного уровня. Но затем мы видим, что европейцы и остальной мир не останавливаются в развитии. Для них есть разнообразные образовательные программы. Когда им исполняется 18 лет, они становятся намного сильнее, потому что они получили образование.

А что мы? С годами наши навыки, естественно, становятся меньше".

Статистика исключительно подтверждает слова камерунского экс-футболиста. Гана — победитель мундиаля в категории U-20, а также дважды получала "серебро" на подобных мундиалях, у Нигерии было два финала. Мали, Сенегал, Марокко и Египет были полуфиналистами. При этом, лучшими игроками чемпионатов мира до 20 лет трижды назывались африканские футболисты.

Однако, Это’о не отчаивается, полагая, что смиренный образ жизни футболистов из Африки, большинство из которых выросло в условиях нищеты, помогают достигать новых высот. В том числе и ему самому, как обладателю двух Кубков чемпионов в составе каталонской Барселоны и одного — в составе миланского Интера.

"У меня все равно есть надежда, что одна из стран выйдет в полуфинал. А уже потом, почему бы не стать финалистом и наконец-то сделать то, о чем мечтает весь континент?

Люди смеются, когда я говорю им подобные мысли. Говорят, что это невозможно. Я вам скажу, что на самом деле невозможно. Невозможно — это не иметь возможности жить, но при этом изо дня в день продолжать существовать.

Моя жизнь была… Я скажу проще — меня не существовало. Просто потому, что у меня не было завтра. Я не мог себе представить, что могу быть кем-то на следующий день. Я не знал, что буду есть завтра. Не знал, будет ли у меня семья или день завтра.

Однако, благодаря таланту, который послал мне Бог, я смог войти в историю. Я смог сделать то, что считал невозможным, то, что недоступно для миллионов африканцев. Я хотел бы сделать так, чтобы последней части прошлого предложения не существовало.

Выиграть чемпионат мира сейчас считают невозможным для нашей страны. Я выиграл, не знаю сколько, чемпионатов, Лиг чемпионов, и при этом считался одним из лучших игроков своего поколения. За пару лет до этого меня не существовало в принципе, но я сделал невозможное возможным. Другим также должна быть доступна эта возможность.

Что такое чемпионат мира? Несколько матчей, в которых, если ты побеждаешь, приходишь к триумфу. Что здесь невозможного? Каждый может испытать трудности на пути к триумфу, но это точно не невозможно.

Роджер Милла на чемпионате мира в 1990 году в возрасте 38 лет забил четыре гола — я не знаю, что тогда происходило со страной. Это было воплощением мечтаний многих поколений болельщиков. Я скажу вам следующее — мечтать стоит слишком дорого, поэтому в Африке люди не могут себе этого позволить.

Милла заставил нас говорить: "Я могу стать футболистом. Я могу творить историю". Своим выступлением он запустил сумасшедший процесс внутри страны, потому что люди увидели, что бывает, если ты не упускаешь свою возможность.

Благодаря этому появились такие дети Африки, как я, которые пытаются двигать эту мечту дальше. Демократизация — вот наша цель. Я вижу, что африканцы сейчас представлены во многих странах по всему миру, играя ключевые роли в лучших клубах. Это уже больше, чем мечта Миллы".

Это’о с недавних пор — президент Камерунской футбольной ассоциации, поэтому теперь к его персоне направлено куда большее внимание. В африканском футболе это выводит Самуэля на очень выгодное политическое место, особенно перед предстоящим Кубком Африки, который принимает как раз-таки Камерун, но и без неприятных последствий не обошлось. К примеру, испанская налоговая недавно нашла у него 1 млн долга по налоговым отчислениям.

Кроме того, у Это’о есть очень большая миссия на предстоящем чемпионате мира — он также является послом Кубка мира в Катаре, так как играл в Дохе ближе к концу своей карьеры. Очевидно, что, когда будущие хозяева мундиаля всплывают в свете скандалов с соблюдением прав человека, тень падает и на его амбассадоров.

Впрочем, у камерунца на все спорные вопросы есть достаточно демократическая позиция: "Футбол для всех, я в это верю. Но я бы также попросил людей приехать и посмотреть на страну и на то, что она собой представляет, прежде чем выносить приговор".

"Что касается проблем с организацией футбола в Камеруне, скажу вам следующее — попробуйте найти хотя бы одну площадку адекватного качества для игры в футбол в нашей стране. Тут нет стадионов, как в Европе. Мы играли на улице, импровизировали, и при этом чувствовали себя прекрасно. Очевидно, что Африке не хватает этих спортивных пространств, где молодежь смогла бы выражать себя естественным образом.

Нам нужны спортивные объекты, где дети могли бы играть регулярно. За этим я пошел на выборы. Это базовые вещи, которых у нас нет, но их необходимо создавать.

Это не только доступ к паре футбольной обуви и мячу. Мы должны смотреть на много шагов вперед. Сейчас мы пришли к осознанию, что наш континент очень сильно отстает. Нам нужны не только "нормальные" вещи, но и вещи, к которым стремиться весь мир. Даже если мы хотим просто наверстать упущенное, нам необходимо смотреть уже в будущее, а не настоящее. Пара бутс и мяч — это круто, но недостаточно.

Проблема в том, что у нас не так много дальновидных лидеров, что является горьким фактом, однако правдой. Дети будут в скором времени смотреть Кубок африканских наций по телевизору или на стадионах, а я хочу, чтобы уже после окончания турнира они перенесли волну эмоций в собственное обучение. Для этого нужно создать возможности получать лучшее образование. Они добьются большего, но им нужно помочь", — заключил экс-футболист.

Отметим, что Кубок Африканских наций стартует с матча Камерун — Буркина-Фасо уже 9 января. Начало в 18:00 по киевскому времени.

По мотивам The Athletic.