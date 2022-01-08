Украинский тренер не смог набрать очки со своей командой.
Сергей Ребров, getty images
08 января 2022, 19:59
Аль-Айн под руководством Сергея Реброва отправился в гости к Шардже и потерпел поражение со счетом 0:2.
Команда украинского тренера пропустила голы на старте встречи и не смогла восстановить паритет за оставшееся время.
Это поражение стало для Сергея Реброва первым во главе Аль-Айна в рамках внутреннего чемпионата ОАЭ.
Шарджа - Аль-Айн 2:0
Голы: Кайо, 11, Луан, 18
Напомним, что ранее Аль-Айн под руководством Сергея Реброва одержал очередную победу в чемпионате ОАЭ.