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Украинский тренер не смог набрать очки со своей командой.

Аль-Айн под руководством Сергея Реброва отправился в гости к Шардже и потерпел поражение со счетом 0:2.

Команда украинского тренера пропустила голы на старте встречи и не смогла восстановить паритет за оставшееся время.

Это поражение стало для Сергея Реброва первым во главе Аль-Айна в рамках внутреннего чемпионата ОАЭ.

Шарджа - Аль-Айн 2:0

Голы: Кайо, 11, Луан, 18

Напомним, что ранее Аль-Айн под руководством Сергея Реброва одержал очередную победу в чемпионате ОАЭ.