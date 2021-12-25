Команда украинского специалиста продолжает идти без поражений в новом сезоне.
Сергей Ребров, ФК Аль-Айн
25 декабря 2021, 22:19
В поединке 11 тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн под руководством Сергея Реброва уверенно обыграла приехавший в гости Аль-Наср со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Гуанка, а еще один мяч забил Барман, а у гостей точным ударом отметился Тагли.
Также хозяева не реализовали пенальти в концовке первого тайма, а гости играли в меньшинстве с 73 минуты.
Таким образом, команда Сергея Реброва продолжает идти без поражений и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ, набрав 27 очков после 11 игр. У ближайшего конкурента Аль-Вахды 10 игр и 20 баллов.
Ранее сообщалось, что Ребров в четвертый раз кряду признан тренером месяца в ОАЭ.