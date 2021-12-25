Украина

Экс-наставник киевского Динамо высказался о своем бывшем подопечном.

Бывший тренер киевского Динамо, а ныне наставник Аль-Айна Сергей Ребров высказался о своем экс-подопечном в составе столичного клуба Денисе Гармаше.

Специалист рад, что футболист сумел реанимировать свою карьеру в родном клубе.

"Я рад, что ему нашли позицию на поле. В его работоспособности я нисколько не сомневался. Он играл только сердцем, а Дениса нужно было подчинить какой-то тактике.

Сейчас, когда он играет на острие, ему не надо возвращаться в свою позицию, он в основном там, в чужой штрафной. Он опасен, потому что сильный, он очень грамотный, умный. Даже если он проигрывает верховую борьбу, то борется до последнего", — сказал Ребров Youtube-каналу Бомбардир.

В текущем сезоне Гармаш провел 25 поединков за Динамо во всех турнирах, в которых сумел забить восемь мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ребров высказался о перспективе возглавить сборную Украины.