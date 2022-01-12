Другое

Известный агент испытывает проблемы со здоровьем.

Известный футбольный агент Мино Райола попал в больницу и был прооперирован.

По информации la Gazzetto dello Sport, нидерландец был экстренно доставлен в одну из больниц Милана, где успешно перенес операцию.

Данные о характере проблем Райолы пока не сообщаются. На данный момент агент находится под наблюдением врачей.

Отметим, что Райола является агентом таких футболистов как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннаруммы и других звезд мирового футбола.