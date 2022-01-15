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Хавбек договорился о сотрудничестве с Аль-Иттифаком.

Полузащитник Наполи Амин Юнес должен в ближайшее время стать игроком аравийского Аль-Иттифака, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Юнес согласовал условия сотрудничества с Аль-Иттифаком и вскоре оформит договор официально. Немецкий хавбек уже прибыл в расположение аравийского клуба и прошел медобследование.

Ранее сообщалось, что в подписании Юнеса также заинтересована Дженоа.

С октября 2020 года Юнес выступал на правах аренды во франкфуртском Айнтрахте. В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "орлов".