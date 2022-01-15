Хавбек договорился о сотрудничестве с Аль-Иттифаком.
Амин Юнес, Getty Images
15 января 2022, 09:20
Полузащитник Наполи Амин Юнес должен в ближайшее время стать игроком аравийского Аль-Иттифака, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Юнес согласовал условия сотрудничества с Аль-Иттифаком и вскоре оформит договор официально. Немецкий хавбек уже прибыл в расположение аравийского клуба и прошел медобследование.
Ранее сообщалось, что в подписании Юнеса также заинтересована Дженоа.
С октября 2020 года Юнес выступал на правах аренды во франкфуртском Айнтрахте. В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "орлов".