Италия

Генуэзский клуб хочет заполучить немецкого хавбека.

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Амин Юнес попал в сферу интересов Дженоа, сообщает издание Bild.

Команда Андрея Шевченко планирует укрепить атакующую линию в январе и попытается заполучить немецкого вингера, который принадлежит Наполи. Спортивный директор генуэзского клуба Йоханнес Спорс уже встретился с агентом 28-летнего игрока, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Действующий контракт Юнеса с Наполи истекает летом 2023 года, а его аренда в Айнтрахте рассчитано до июня следующего года.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь один поединок в футболке Айнтрахта.

Ранее сообщалось, что Дженоа также заинтересована в подписании защитника Милана Андреа Конти.