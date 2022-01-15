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Сербский клуб пополнился опытным футболистом.

Правый защитник Валенсии Кристиано Пиччини перебрался в Црвену Звезду.

Футболист перешел в стан сербского гранда на правах свободного агента, так как договорился с Валенсией о досрочном расторжении контракта.

Контракт подписан до лета 2024 года.

"Я счастлив быть здесь. Выбрал 24 номер, ведь под ним я выступал в Валенсии. Я впервые бываю в Сербии, но уже завтра присоединюсь к команде на сборах. Очень горд перейти в этот клуб и сделаю все возможное для его успеха", — приводит слова Пиччини официальный сайт Црвены Звезды.

В текущем сезоне итальянец сыграл 8 поединков в составе Валенсии, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее Пиччини рассказал о страшной травме, которую он получил в 2019 году в расположении сборной Италии.