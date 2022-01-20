Другое

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию контрольного поединка клуба Первой лиги.

Сегодня, 20 января, житомирское Полесье приступит к проведению череды контрольных поединков в рамках зимнего тренировочного сбора, которые представители Первой лиги решили провести в Турции.

Соперником коллектива Юрия Калитвинцева станет казахстанский клуб Актобе из одноименного города — седьмая команда по итогу очередного сезона "элитного" дивизионе своей страны (26 матчей, 33 очка, разница голов – 35:40).

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.