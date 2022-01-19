"Желто-зеленые" усилили вратарскую позицию.
Олег Кудрик, ФК Полесье
19 января 2022, 12:53
Вратари Олег Кудрик и Артем Поспелов стали игроками Полесья, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Кудрик поставил подпись под контрактом до мая 2023 года, покинув Мариуполь свободным агентом. Контракт Поспелова рассчитан до ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Полесье также подписало вратаря Металлиста Андрея Бубенцова.
На данный момент "желто-зеленые" занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков после 18 матчей.