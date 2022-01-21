Известный агент испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
ибрагимович и райола, getty images
21 января 2022, 10:03
Известный футбольный агент Мино Райола испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
По информации Bild, нидерландец уже несколько недель находится в одной из клиник Милана в отделении интенсивной терапии из-за проблем с легкими.
Точно неизвестно, какого рода проблемы с легкими испытывает Райола, однако сообщается, что после очередного курса лечения агенту стало лучше.
Ранее представители Райолы опровергали серьезные проблемы со здоровьем агента, заявив о "плановом медицинском осмотре".
Отметим, что Райола является агентом таких футболистов как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннаруммы и других звезд мирового футбола.