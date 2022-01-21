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Известный агент испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Известный футбольный агент Мино Райола испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

По информации Bild, нидерландец уже несколько недель находится в одной из клиник Милана в отделении интенсивной терапии из-за проблем с легкими.

Точно неизвестно, какого рода проблемы с легкими испытывает Райола, однако сообщается, что после очередного курса лечения агенту стало лучше.

Ранее представители Райолы опровергали серьезные проблемы со здоровьем агента, заявив о "плановом медицинском осмотре".

Отметим, что Райола является агентом таких футболистов как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннаруммы и других звезд мирового футбола.