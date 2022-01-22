Полузащитник Легии рассказал о том, как он воспринял новую позицию на поле, которую он отрабатывает на сборах.
игорь харатин, фото динамо киев
22 января 2022, 13:51
Полузащитник варшавской Легии Игорь Харатин поделился мыслями касаемо позиции, на которой его наигрывает главный тренер во время зимних сборов.
Хавбек считает, что ему не составит труда поменять позицию на поле и стать защитником.
"Я уже играл на позиции центрального защитника, поэтому для меня нет ничего нового. Мне на многих позициях комфортно, поэтому никаких проблем. Думаю, что после сборов буду в лучшей форме, чем я сейчас нахожусь.
С каждым днем мы все больше впитываем идеи Вуковича, видим результат своей работы. Тренировки очень тяжелые, но все в наших ногах. Когда сборы пройдут — мы будем в очень выгодном положении", — приводит слова украинского футболиста официальный сайт Легии.
Напомним, ранее сообщалось об интересе польского клуба к еще одному украинскому футболисту.