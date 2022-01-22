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Полузащитник Легии рассказал о том, как он воспринял новую позицию на поле, которую он отрабатывает на сборах.

Полузащитник варшавской Легии Игорь Харатин поделился мыслями касаемо позиции, на которой его наигрывает главный тренер во время зимних сборов.

Хавбек считает, что ему не составит труда поменять позицию на поле и стать защитником.

"Я уже играл на позиции центрального защитника, поэтому для меня нет ничего нового. Мне на многих позициях комфортно, поэтому никаких проблем. Думаю, что после сборов буду в лучшей форме, чем я сейчас нахожусь.

С каждым днем мы все больше впитываем идеи Вуковича, видим результат своей работы. Тренировки очень тяжелые, но все в наших ногах. Когда сборы пройдут — мы будем в очень выгодном положении", — приводит слова украинского футболиста официальный сайт Легии.

Напомним, ранее сообщалось об интересе польского клуба к еще одному украинскому футболисту.