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Украинец продолжит карьеру в чемпионате Латвии.

Бывший полузащитник Байера, Зари и Десны Владлен Юрченко стал игроком латвийской Риги, сообщает пресс-служба клуба.

О сроке контракта украинца с клубом не сообщается. В Ригу он перешел на правах свободного агента.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона Рига заняла четвертое место в чемпионате Латвии и не попала в еврокубки.

Юрченко в первой половине сезона УПЛ выступал за черниговскую Десну. На его счету семь матчей и один гол.

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