Украинец продолжит карьеру в чемпионате Латвии.
Владлен Юрченко, Фото Заря
25 января 2022, 11:22
Бывший полузащитник Байера, Зари и Десны Владлен Юрченко стал игроком латвийской Риги, сообщает пресс-служба клуба.
О сроке контракта украинца с клубом не сообщается. В Ригу он перешел на правах свободного агента.
Отметим, что по итогам прошедшего сезона Рига заняла четвертое место в чемпионате Латвии и не попала в еврокубки.
Юрченко в первой половине сезона УПЛ выступал за черниговскую Десну. На его счету семь матчей и один гол.
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