Другое

Известный в прошлом арбитр получил должность в Болгарии.

Известный в прошлом венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал главой судейского корпуса в Болгарском футбольном союзе. Об этом заявил официальный сайт организации.

Отметим, что последним местом работы Кашшаи был российский футбольный союз, где он трудился с 2020 года.

Среди главных достижений Кашшаи – финал Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед в 2011 году, а также работа на чемпионате мира в ЮАР в 2010 и Евро-2012 в Украине и Польше. Среди прочих "заслуг" в резюме арбитра значится матч Англия — Украина в группе D, во время которого он не смог разглядеть гол Марко Девича в ворота "Трех львов".

Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в декабре 2019 года.