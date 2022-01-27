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Наставник сборной Бельгии не воодушевлен возможными изменениями в календаре.

Разговоры о том, что график проведения чемпионатов мира по футболу должен быть пересмотрен в сторону уменьшения временного интервала между турнирами, ведутся уже не первый месяц, однако количество поклонников и противников данной идеи продолжает сохранятся примерно в равных пропорциях, поэтому итоговое решение по данному вопросу еще не было принято.

К лагерю тех, кто не считает подобные изменения положительными для развития футбола, присоединился и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, что становится очевидным из его последнего интервью испанской прессе.

"Знаете, когда ты очень вовлечен в работу, то и 24 часов в сутках может казаться недостаточно. Эта история похожа на обсуждение вопроса о проведении чемпионатов мира раз в два года. Честно сказать, меня это пугает.

Как мне кажется, если мы хотим и дальше развивать футбол, то должны уделить внимание образованию футболистов для того, чтобы они могли становиться тренерами после завершения карьеры. Нужно подготовить их до такой степени, чтобы они ушли на пенсию в воскресенье, а стали тренерами уже в понедельник. Это было бы более продуктивно, чем вся эта шумиха.

Работа в сборной Бельгии дала мне очень многое. Приятно узнавать страну через призму ее спортивных обычаев. На клубном уровне тебя слишком сильно накрывает дух соперничества, поэтому банально нет времени уделять вниманием мелочам. В сборной — наоборот, все живут культурой своей страны, поэтому здесь я, испанец, чувствую себя бельгийцем", — рассказал наставник.

Напомним, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино с неожиданной точки зрения попытался рассмотреть данный вопрос.