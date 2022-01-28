Сент-Джонстон на своем официальном сайте объявил о досрочном возвращении из аренды полузащитника Максима Кучерявого.

19-летний украинец выступал за Брихин Сити в пятой шотландской лиге полгода и за это время провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал десять ассистов.

Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.