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Украинец попробует спасти прописку клуба в шотландском чемпионате.

Сент-Джонстон на своем официальном сайте объявил о досрочном возвращении из аренды полузащитника Максима Кучерявого.

19-летний украинец выступал за Брихин Сити в пятой шотландской лиге полгода и за это время провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал десять ассистов.