Украинец попробует спасти прописку клуба в шотландском чемпионате.
Максим Кучерявый, ФК Сент-Джонстон
28 января 2022, 12:20
Сент-Джонстон на своем официальном сайте объявил о досрочном возвращении из аренды полузащитника Максима Кучерявого.
19-летний украинец выступал за Брихин Сити в пятой шотландской лиге полгода и за это время провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал десять ассистов.
Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.
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