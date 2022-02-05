Украинский полузащитник отличился результативным действием.
Богдан Леднев, фото https://twitter.com/MOLFehervarFC
05 февраля 2022, 22:28
В рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Венгрии Фехервар играл против Дебрецена и уступил со счетом 1:2.
Тем не менее, полузащитник Богдан Леднев может записать эту игру себе в актив. Украинец отметился результативной передачей на Алефа в конце первого тайма.
Отметим, что Богдан Леднев покинул поле на 57 минуте — именно тогда его решил заменить тренерский штаб.
Для украинского полузащитника это уже второе появление в стартовом составе Фехервара. Дебют украинца припал на встречу с Академией Пушкаша.