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Украинский полузащитник отличился результативным действием.

В рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Венгрии Фехервар играл против Дебрецена и уступил со счетом 1:2.

Тем не менее, полузащитник Богдан Леднев может записать эту игру себе в актив. Украинец отметился результативной передачей на Алефа в конце первого тайма.

Отметим, что Богдан Леднев покинул поле на 57 минуте — именно тогда его решил заменить тренерский штаб.

Для украинского полузащитника это уже второе появление в стартовом составе Фехервара. Дебют украинца припал на встречу с Академией Пушкаша.