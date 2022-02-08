Главный арбитр матча — Антониу Эмануэль Карвальо Нобре.
Антониу Эмануэль Карвальо Нобре
08 февраля 2022, 11:53
Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА между Динамо Киев и Депортиво Ла Корунья — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.
Арбитр в поле — 33-летний Антониу Эмануэль Карвальо Нобре, который уже судил матчи квалификации Лиги чемпионов, группового турнира Юношеской лиги УЕФА и матч группового турнира Лиги конференций Мура — Тоттенхэм.
Асиистенты — Педру Рибейро и Нелсон Филипе Вилья Перейра (все — Португалия).
Четвертый арбитр — Алешандро Лопес, судейский наблюдатель — Альберто Ундиано Мальенко (оба – Испания).
Матч Депортиво — Динамо состоится в среду, 9 февраля, в 20.00 по киевскому времени.