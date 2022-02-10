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Президент киевского клуба дал комментарий после матча команды U-19.

Киевское Динамо в рамках поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА отправилось в гости к испанскому Депортиво.

Президент киевлян Игорь Суркис похвалил молодых игроков после выхода в 1/8 финала турнира.

"Я вам скажу откровенно, я еще не отошел от этого матча, потому что я переживал не меньше, чем когда играет первая команда. Я поздравляю ребят, тренерский штаб. Они впервые играли на заполненном стадионе, при 20-ти тысячах зрителей. Было непросто. Кроме всего прочего, зимняя пауза, перерыв, первый официальный матч...

Думаю, они сегодня продемонстрировали все, что могли, отдали все силы. Честь им и хвала. Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, которая со временем может заиграть на самом высоком уровне. Такие победы придают уверенность тому, что мы делаем, воспитанию нашей молодежи.

Я уже недавно говорил, что нам нужно делать более конкурентоспособный чемпионат, и для этого нужно чтобы молодые ребята где-то играли. Сейчас у большой группы игроков наступит 20-летний возраст, им тоже нужно где-то играть. С теми правилами, которые ввело ФИФА – первый год до восьми футболистов, второй – до шести. Не все могут сразу попасть в первую команду, потому что с одними молодыми игроками не сделаешь команду. Но это неоценимый опыт, они прошли дальше. Должны продолжать бороться, чтобы пройти как можно дальше. Я не говорю до финала или выиграть, но нужно ставить перед собой такие задачи. Там играют такие же люди.

То, что наша команда проигрывала по ходу встречи, дважды сравнивала счет и выиграла по пенальти, говорит о том, что ребята становятся мужиками. Это самое главное. Да, кто-то сыграл лучше, кто-то – хуже, но учитывая такой длительный перерыв и то, что это первая официальная игра, команда выглядела достойно. Думаю, что они будут только прогрессировать и в дальнейшем мы увидим еще более качественную игру", — приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо U-19 против Депортиво U-19.