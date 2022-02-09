Киевское Динамо в рамках поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА отправилось в гости к испанскому Депортиво.

Команды обменялись забитыми голами в начале встречи, а уже в середине первого тайма Депортиво вышел вперед благодаря голу Лопеса.

Представитель хозяев в скором времени получил красную карточку.

Обзор матча Юношеской лиги УЕФА:

Найерро, 4. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 1:0

Царенко, 7. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 1:1

Лопес, 26. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 2:1

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