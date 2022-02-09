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Антон Царенко, фото Динамо
09 февраля 2022, 21:40
Киевское Динамо в рамках поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА отправилось в гости к испанскому Депортиво.
Команды обменялись забитыми голами в начале встречи, а уже в середине первого тайма Депортиво вышел вперед благодаря голу Лопеса.
Представитель хозяев в скором времени получил красную карточку.
Обзор матча Юношеской лиги УЕФА:
Найерро, 4. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 1:0
Царенко, 7. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 1:1
Лопес, 26. Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 2:1
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