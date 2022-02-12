Футболист оценил победу команды в турнире.
Кай Хаверц, Getty Images
12 февраля 2022, 22:50
Нападающий Челси Кай Хаверц прокомментировал победу команды на клубном чемпионате мира-2022.
"Мы были чемпионами Европы и стали чемпионами мира. Звучит круто и невероятно!
Перед пенальти семь потов сошло, скажу честно. Один из самых важных ударов в моей карьере. Здорово, что мне удалось справиться с нервами, я очень счастлив.
Я третий в очереди на исполнение 11-метрового. Так вышло, что остался единственным из тройки на поле. Мои товарищи по команде вселили в меня уверенность.
Я в детстве мечтал о таком. Невероятное чувство", — рассказал Хаверц в послематчевом интервью BBC.
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