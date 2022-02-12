Другое

Футболист оценил победу команды в турнире.

Нападающий Челси Кай Хаверц прокомментировал победу команды на клубном чемпионате мира-2022.

"Мы были чемпионами Европы и стали чемпионами мира. Звучит круто и невероятно!

Перед пенальти семь потов сошло, скажу честно. Один из самых важных ударов в моей карьере. Здорово, что мне удалось справиться с нервами, я очень счастлив.

Я третий в очереди на исполнение 11-метрового. Так вышло, что остался единственным из тройки на поле. Мои товарищи по команде вселили в меня уверенность.

Я в детстве мечтал о таком. Невероятное чувство", — рассказал Хаверц в послематчевом интервью BBC.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.