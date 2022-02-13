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Французский специалист покинул катарский клуб.

Катарский Аль-Райян на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Лорана Блана.

56-летний французский специалист возглавлял команду из Катара с декабря 2020 года. Вместе с ним команда выиграла 19 поединков, семь раз сыграла вничью и 22 раза проиграла.

Преемником Блана стал Николас Кордова, который принял команду, занимающую девятое место в турнирной таблице чемпионата Катара.

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