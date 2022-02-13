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Украинский хавбек провел на поле 62 минуты.

В поединке 20 тура чемпионата Венгрии Ференцварош в гостях обыграл Залаэгерсег со счетом 3:1.

В этой встрече в стартовом составе команды Станислава Черчесова вышел украинский полузащитник Александр Зубков, который провел на поле 62 минуты, отметившись результативной передачей.

В нынешнем сезоне Зубков провел 27 поединков, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

После 20 туров Ференцварош вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 41 очко. На втором месте идет Пушкаш Академия, на счету которой 40 баллов. Тройку лучших замыкает Кишварда — 39 очков.

Ранее сообщалось, что Петрусенко забил дебютный гол за Гонвед в матче с Фехерваром.