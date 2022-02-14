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В преддверии интригующей битвы двух футбольных тяжеловесов Football.ua решил вспомнить былые времена во взаимоотношениях французского Пари Сен-Жермен и мадридского Реала.

Во вторник мы станем свидетелями самой ожидаемой битвы 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона между ПСЖ и мадридским Реалом. В преддверии матча на Парк де Пренс предлагаем вам ознакомиться с краткой, но интересной историей противостояния этих команд в рамках главного еврокубка.

Сезон-2015/16, 3 и 4 туры группового этапа

Первая встреча этих коллективов состоялась в сезоне-2015/16, где оба гранда играли в одном квартете с донецким Шахтёром. Ни те, ни другие не потеряли ни одного очка в поединках с "горняками" и Мальмё, так что основная часть разборок переносилась на очные встречи.

Там подопечные тогда еще Рафы Бенитеса взяли верх в упорной борьбе. После довольно скучноватых 0:0 в столице Франции Реал сумел минимально переиграть команду Лорана Блана в родных стенах благодаря голу Начо на 35 минуте.

ПСЖ — Реал — 0:0

ПСЖ: Трапп — Орье, Маркиньос, Т. Силва, Максвелл — Верратти (Лавесси, 79), Т. Мотта, Матюиди — Ди Мария (Лукас Моура, 66), Ибрагимович, Кавани (Пасторе, 66).

Реал: Навас — Данило, Рамос, Варан, Марсело — Лукас Васкес, Каземиро, Кроос, Иско (Модрич, 69) — Хесе (Черышев, 73), Роналду.

Реал — ПСЖ — 1:0

Гол: Начо (35)

Реал: Навас — Данило, Рамос, Варан, Марсело (Начо, 33) — Модрич, Каземиро, Кроос — Хесе (Лукас Васкес, 63), Роналду, Иско (Ковачич, 82).

ПСЖ: Трапп — Орье, Т. Силва, Давид Луис, Максвелл — Верратти (Рабьо, 17), Т. Мотта, Матюиди (Лукас Моура, 75) — Ди Мария, Ибрагимович, Кавани.

Сезон-2017/18, 1/8 финала

Спустя 2,5 года пути Реала и ПСЖ вновь пересеклись. На сей раз основные баталии разворачивались в 1/8 финала главного еврокубка. После грандиозной контрольной закупки летом 2017 года и нестабильности мадридцев в чемпионате Испании именно парижане считались фаворитом того противостояния. Увы для них, наличие Килиана Мбаппе и Неймара в составе никоим образом не помогло завоевать путевку в четвертьфинал.

В первой игре на Сантьяго Барнабеу Париж даже повел в счете усилиями Адриана Рабьо, но перед самым перерывом Криштиану сравнял счет, а в самой концовке оборона гостей дважды дала сбой, позволив Роналду и Марсело добыть довольно комфортную разницу перед ответным матчем.

ПСЖ вполне способен был отыграть два мяча при поддержке родных трибун, однако банда Унаи Эмери выдала довольно посредственную игру, закономерным итогом которой стало развитое Реалом преимущество по итогам двух встреч.

Реал — ПСЖ — 3:1

Голы: Криштиану Роналду (45, пен, 83), Марсело (86) — Адриан Рабьо (33)

Реал: Навас — Начо, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Кроос, Каземиро (Лукас Васкес, 79) — Бензема (Бэйл, 68), Иско (Асенсио, 79), Роналду

ПСЖ: Ареола — Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Юри Берчиче — Верратти, Ло Чельсо (Дракслер, 84), Рабьо — Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар

ПСЖ — Реал — 1:2

Голы: Кавани (70) — Роналду (51), Каземиро (80)

ПСЖ: Ареола — Дани Алвес, Т. Силва, Маркиньос, Юри Берчиче — Верратти, Т. Мотта (Пасторе, 59), Рабьо — Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани, Мбаппе (Лассана Диарра, 85).

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Лукас Васкес, Каземиро, Ковачич (Кроос, 72), Асенсио (Иско, 82) — Бензема (Бэйл, 77), Роналду.

На 66 минуте удален Марко Верратти (ПСЖ) — вторая желтая

Сезон-2019/20, 1 и 5 туры группового этапа

Снова группа, но на этот раз явным триумфатором в этой спарке вышел не мадридский суперклуб, а парижский.

На Парк де Пренс "сливочных" ожидал настоящий холодный душ в виде разгрома от парней Томаса Тухеля без особых контршансов на успех.

В "ответке" же Реал сыграл уже гораздо лучше и заслуживал победы, но ПСЖ хватило двухминутного отрезка активности в финальной десятиминутке, чтобы поймать слегка расслабившегося было соперника.

ПСЖ — Реал — 3:0

Голы: Анхель ди Мария (14, 33), Тома Менье (90)

ПСЖ: Навас — Менье, Т. Силва, Кимпембе, Бернат — Маркиньос (Андер Эррера, 70), Гейе, Верратти — Сарабия (Абду Диалло, 89), Икарди (Чупо-Мотинг, 60), Ди Мария.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Варан, Менди — Кроос, Каземиро, Хамес Родригес (Лука Йович, 70) — Бэйл (Винисиус, 79), Бензема, Эден Азар (Лукас Васкес, 70).

Реал — ПСЖ — 2:2

Голы: Карим Бензема (17, 79) — Килиан Мбаппе (81), Пабло Сарабия (83)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 82), Бензема, Эден Азар (Бэйл, 69).

ПСЖ: Навас — Менье, Т. Силва, Кимпембе, Бернат — Гейе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти — Ди Мария (Дракслер, 76), Икарди (Сарабия, 76), Мбаппе.

Роман Котляр, Football.ua