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Функционер в негативном ключе высказался об украинце.

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек негативно высказался о переговорах сборной Польши с Андреем Шевченко.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после совершенно неудачного завершения своего приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную ежедневно тренировал Мауро Тассотти.

Кроме того, в Генуе он проиграл 7 за 10 матчей… И такой "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинутым было дело Шевченко, но правда в том, что он даже не просил Дженоа расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться, но об этом речи не было", — сказал Бонек.

Ранее сообщалось, что сборную Польши возглавил экс-тренер Легии Чеслав Михневич.